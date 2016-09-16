報答父母恩情 請幫助他們成為美國公民
我在四歲時和家人從中國廣州來到美國，當時我們的口袋裡只有少許零錢。數十年後，我們靠著辛勤工作和毅力晉升為中產階級，我也在美國最多元化的城市之一，德州休斯頓，成為執業律師和州眾議員。
我的家庭故事是全美國典型的移民家庭故事。在現今社會中，移民家庭經營許多成功的事業，提供人們數以百萬計的工作機會，過著令全世界羨慕的生活。移民子女對父母的感恩很少用言語表達，卻深藏於家庭情感之中。
現在，是我們報答父母恩情的時候，藉由幫助他們成為美國公民，帶他們一起去投票，讓他們獲得應有的權利、尊重和發言權。
在我擔任公民及移民論壇志工的九年中，我看到數千個在美國生活幾十年卻還未申請成為公民的人，有些人甚至不知道他們只需要擁有綠卡五年就可以成為公民。無論原因為何，美國有數百萬移民放棄公民權是不爭的事實。
公民權代表尊重。身為公民代表你是美國社會的正式成員，你有權投票，有權享受福利和應得的尊重。
公民權代表權力。在我擔任公職之前，我的家人把每次選舉都當成慶典，因為選舉日提醒我們是美國公民的事實。投票是讓公職人員傾聽社區的方式，在美國，有投票權的人才會被關注。
公民權也是發言權。對移民口出惡言在這屆選舉中已不是新鮮事。過去，這些話會當著我們父母的面說，也會在我們背後悄悄地說，現在不同的是，它已擴大成全美國的社會現象。投票讓我們有機會對貶低移民的人大聲反擊，一個人的聲音可能微弱，但聚沙成塔，聚水成河，投票能賦予移民社區比實際上更大的政治權力。
儘管我是一名公職人員，中華文化讓雙親時常提醒我不要「興風作浪」。然而在美國，除非你製造一些風浪，否則沒有人會關心你所在社區的需求，我的當選正是因為得到這些社區的支持。我認為，對抗攻擊移民社區的人最好的方法就是投票，我們必須選出會傾聽移民的聲音、願意參與移民事務的人。
為了慶祝9月17日公民日，會有諸如「新美國人運動」（New Americans Campaign）等單位舉辦的座談會，提供免費或低收費的公民入籍協助。如果你的雙親還未歸化為美國公民，請詢問他們原因，然後帶他們到就近的座談會了解申請方式，協助他們填表、寄出申請。如果他們已經是公民，請確定他們已經登記為選民，然後在投票日當天帶他們到投票所投票。請告訴他們，現在是他們表達意見、受到尊重、擁有權利、受人傾聽的時候，他們在美國除了生活安穩之外，更要生活得有尊嚴。
吳元之是德州休斯頓第137選區眾議員。
想了解更多關於公民入籍資訊和就近的座談會地點，請前往newamericanscampaign.org/events查詢。
Disclaimer: Comments do not necessarily reflect the views of New America Media. NAM reserves the right to edit or delete comments. Once published, comments are visible to search engines and will remain in their archives. If you do not want your identity connected to comments on this site, please refrain from commenting or use a handle or alias instead of your real name.
Related Articles
DIAGNOSIS UNPREPARED: ‘America’s Other Drug Problem’: Copious Prescriptions For Hospitalized Elders
Photo: Pharmacist Dominick Bailey goes over medications for Harriet Diamond, 84, who was hospitalized…
DIAGNOSIS UNPREPARED: Geriatric ERs Reduce Stress, Medical Risks For Elders
Photo: Hattie Hill, 105, who has arthritis and a history of strokes, said she…
72% of Previously Uninsured Californians Now Have Health Insurance
Image courtesy of Covered California.Three years after California launched its online health insurance marketplace under…
DIAGNOSIS UNPREPARED: Elderly Hospital Patients Need To Keep Moving
Photo: Willie Mae Rich exercises with nurse Andres Viles, who helps keep elderly patients…
Farmworker Families Learn About Medi-Cal’s Dental and Mental Health Care
LODI, Calif. – Many more kids in California’s Central Valley are now eligible for Medi-Cal…
California Set to Be First State to Allow Undocumented Residents to Buy Health Coverage on Online Marketplace
As early as next year, undocumented immigrants will be able to buy health insurance on…
Comments