2020年人口普查支持者敲警鐘 ：「人口普查無法重來」

離2020年人口普查時間還有三年,但民權團體與人口普查專家已經敲響警鐘,認為川普政府和國會的拖延行為可能嚴重影響各族群人口數據的正確性。前眾議院人口普查小組委員會會長魯文索(Terri Ann Lowenthal)表示:「眾議院過去幾年遲遲未撥款進行嚴格的2020年人口普查籌備工作,加上如今川普政府2018年排列的預算不足,專門提高向來被低估的族群的普查正確性的工作將受到重創。」魯文索是在民權與人權領袖會議(Leadership Conference on Civil and Human Rights)主辦的記者會中發表這段演說,記者會由民權與人權領袖會議總裁兼執行長韓德森(Wade Henderson)主持。韓德森指出:「為了確保美國不同族群都能公平地獲得政府資源、各級政府中都有充份代表美國人民的民選官員,十年一次的人口普查是最重要也是最關鍵的工具。人口普查是美國憲法的規定,決策者必須負起確保普查工作正確執行的責任,所有民眾也必須共同監督執行無誤,因為人口普查沒有辦法重來。」人口普查局目前獲得的撥款還停留在2016年的階段,他們要求2017年對籌備工作增加25%的撥款,但國會尚未批准2017年最終開支預算計劃,而且川普2018年預算案建議維持現階段的15億元。人口普查支持者表示,現在是打好基礎的重要時刻,他們呼籲國會否決川普政府提出的預算案,通過支付所有籌備工作費用的提案。美國政府稽核處(U.S. Government Accountability office)最近指2020年人口普查是一項「高風險聯邦計劃」,原因之一是人口普查局打算使用多個過去從未使用過的策略,諸如在網路上收集民眾的問卷答案,但他們可能沒有時間和資源充份發展和測試這些策略。有限的預算已經使多項主要籌備工作受阻,包括取消在波多黎各和兩個美國印第安人保留區的新策略測試計劃、將電子或面對面測試方式改為郵寄、延後進行社區推廣和廣告活動等。支持者表示,資金短缺將影響許多民眾,特別是非裔、西語裔、鄉村地區家庭和有幼童的家庭,他們可能會在普查中缺席。全國西語裔民選和任命官員協會(National Association of Latino Elected and Appointed Officials,簡稱NALEO)教育基金執行總監瓦格斯(Arturo Vargas)表示,人口普查資金短缺對西語裔和其他少數族裔而言是一項重大的民權問題。他說:「如果西語裔人口沒有被正確計算,2020年的人口普查就無法圓滿完成。」瓦格斯指出,西語裔是美國第二大族群,根據洛杉磯時報和其他媒體去年的報導,數百萬西語裔民眾在2010年的人口普查中被遺漏,其中包括40萬4歲以下的兒童。 每少算一名人口,州政府和地方社區就會損失數千元可以用在反貧困計劃、教育、基礎建設、緊急服務、健保和其他項目的聯邦補助金。同時,漏算人口還會造成政治代表性的變化,包括重劃地區範圍,到減少地方、州和聯邦官員席次,足以削弱少數族裔的力量。支持者還表示,像以網路取代紙本問卷的節省成本新策略,需要先在前端進行投資。準備工作一旦被延宕,日後將無法彌補,網上調查方式如果沒有事先進行測試,結果也會受到影響。瓦格斯指出,如果沒有寬頻網路可使用,會「更難調查到那些向來被普查遺漏的民眾」。由於證據顯示美國2016年大選遭受外國駭客操縱,加劇了這個第一次使用「高科技」的人口普查網路安全上的隱憂,美國民眾可能更不願參與。魯文索表示,她和其他支持者必須準備好因應「重大的突發事件」,例如川普總統可能會在社群媒體上公開質疑人口普查的重要性。魯文索說:「一句錯誤的推文就可能動搖公眾的信心,同時會在過程中阻礙民眾參與,讓民眾對結果存疑,並可想而知會一路影響到國會殿堂。」普查支持者同時也在關注其他的威脅和每年與其對應的全美社區調查(American Community Survey)。全美社區調查每年都在每38個家庭中抽樣寄出問卷給其中一個家庭,收集所有人口統計數據,從工作、是否擁有房地產,到教育程度等都不放過。非謀利團體亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice)總裁楊約翰(John C. Yang)指出,國會的共和黨議員正在推動將全美社區調查改為自願參加的形式,這將嚴重損害數據結果。楊約翰說:「全美社區調查更新十年內所有的人口普查資料,這是法律的要求,同時也是必須保持的工作,才能提供社區所需的重要資訊。」他還強調,亞美公義促進中心是少數族裔人口詳細資料的唯一來源,提供如越裔和華裔人口資料。此外,支持者還高度關注一項外流的行政命令,這項尚未簽署、名為「保護美國工人免受移民勞工傷害」的行政令指示人口普查局收集移民人口資料。支持者對這項行政令背後的意圖感到震驚。瓦格斯說:「西語裔和其他移民家庭都很清楚,政府正在加強移民執法行動,這項行動可能會加深移民對政府單位的不信任感,包括人口普查局。」